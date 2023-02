'Soy Georgina' en 7 frases: "Me gusta mezclar un chándal de 5 euros con mi bolsazo, mis joyas o mis súper sneakers"

Sobre la moda: "Me gusta mezclar un chándal de 5 euros con mi bolsazo o mis súper sneakers. Me encantan las joyas con un chándal, que hay que gente que ni lo entiende ni lo entenderá. Pero ya lo harán", asegura Georgina, que también repasa algunas de sus marcas favoritas: "Me encanta Hermès, Gucci, Prada, que es súper femenino. Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex, me encanta Decathlon, me encanta Mayoral, me encantan todas las marcas". Y todas ellas tienen espacio en su vestidor.