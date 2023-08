Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vuelven al lugar donde se conocieron 7 años después

"Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero para que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza", fue como contó Georgina Rodríguez el día en el que conoció a Ronaldo.