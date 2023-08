El lujoso reloj de Georgina Rodríguez y que también utiliza Rihanna

Y, aunque según contó ella misma en la docuserie de Netflix, su marca favorita es Rolex, en esta ocasión ha optado por lucir esta propuesta de Jacob & Co que combina a la perfección con su estilismo, y donde apuesta todo al rojo. Este exclusivo reloj lleva el nombre de "Brilliant Skeleton Northern Lights Rose Gold Red" y es una fusión perfecta entre la precisión de la relojería y la elegancia de la alta joyería. Su caja, corona y hebilla están confeccionadas en oro rosa y decoradas con diamantes, añadiendo un toque de lujo a cada detalle. Un ejemplar que reúne los requisitos que ella busca en un reloj, empezando por su gran tamaño, pues su caja tiene 44 mm de diámetro. No es sorpresa que esta elección no sea apta para todos los bolsillos, ya que la pieza que adorna su muñeca tiene un valor cercano a los 100.000 euros.