Por fin se aclara si Enrique Iglesias estará o no en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Infidelidades, problemas para conseguir su vestido de novia, robos a mano armada y la delicada situación que atraviesa el ex de su madre, Mario Vargas Llosa, que sigue ingresado en un hospital de Madrid por coronavirus y que, poco a poco, se está recuperando. Al margen de todo, se espera que al enlace acudan todos los hermanos de la novia, menos uno. Por parte de su padre, el fallecido marqués de Griñón, acudirán sus hermanos mayores: Manuel, que tendrá un papel destacado en el enlace, y Xandra. Y sus hermanos pequeños, Aldara y Duarte Falcó. Por parte de su madre, ya han confirmado Chabeli y Julio José, pero la asistencia de Enrique Iglesias está en el aire. "Quien no va a ir porque no ha ido a ninguna boda de sus hermanos es Enrique Iglesias", confesó Daniel I. Carande en 'Y ahora Sonsoles'. Al parecer, el cantante tiene fobia a las reuniones sociales, no ha ido a ninguna boda, nunca va a actos sociales en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante tres horas.