La confesión más difícil de Céline Dion sobre su enfermedad: podría haber muerto

"Es importante saberlo. La gente que me conoce bien sabe que no tomo medicamentos para drogarme, para recibir el subidón o para quedarme atolondrada. He sido todo lo profesional que he podido a lo largo de toda mi vida, soy una persona disciplinada y trabajadora que he hecho todo lo necesario para que mi voz estuviera en plena forma", ha añadido en relación con la rehabilitación intensiva a la que se somete cinco días a la semana, en la que se incluye terapia específica para sus cuerdas vocales, y su tratamiento de inmunoglobulina.