Las lágrimas de Celine Dion, desconsolada al hablar de la enfermedad rara por la que 'estuvo a punto de morir'

Durante todo este tiempo la cantante de 55 años ha ido documentando su evolución y ahora ha creado un nuevo documental titulado 'I Am: Celine Dion' con ese material. Poco antes de su estreno se emitirá una entrevista que ha concedido a Hoda Kotb en la NBC, y la presentadora ha ofrecido un pequeño adelanto de la conversación que han mantenido confesando que se emocionó al escuchar los detalles de la batalla que sigue librando la intérprete de 'My Heart Will Go On'.