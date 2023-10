La brutal caída de Gerard Piqué cuando iba a firmar una camiseta a una fan

La última vez que Gerard Piqué estuvo por motivos de trabajo en México las cosas no le fueron demasiado bien con la prensa. En un encuentro con reporteros mexicanos, el ex deportista protagonizó un episodio que generó polémica y que se viralizó en las redes sociales. Cuando salía de un lujoso y exclusivo restaurante, una reportera mexicana le lanzó un comentario directo: "Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira ¿y ahora te comportas así con la prensa? No hay que olvidar que la cantante colombiana es muy querida en este país, donde tiene millones de fans que la adoran y donde la prensa, al igual que la española, ha seguido de cerca todo el proceso de separación entre la ya ex pareja.