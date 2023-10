Esto es lo que hacen Gerard Piqué y Clara Chía para no acordarse de Shakira

Así lo ha confirmado uno de los testigos que, viendo que Gerard Piqué estaba en el reservado, se le ocurrió la maldad de pedir al disc jockey que pinchara una canción de la colombiana: "Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ: 'No me dejan'", ha explicado durante la emisión del espacio de Telecinco. Además, Gerard Piqué habría rechazado hacerse fotos con todos los presentes y se volvió inaccesible: "Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto porfa' y me ha mirado con una cara asquerosa vamos. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal super simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él", ha acabado diciendo este testigo del desencuentro.