Brazos firmes y definidos como los de Nieves Álvarez con esta divertida rutina sin material

El deporte no es aburrido. Y si lo piensas es porque todavía no has encontrado una rutina que de verdad te llene. Bueno hay algunos entrenamientos que requieren de concentración y pueden ser un poco más monótonos, pero lo bien que te harán sentir y los resultados que aportarán compensará todo. Aún así, hay ciertas rutinas que te ayudarán a levantarte el animo, te divertirán y, además, ayudarán a quemar grasa y tonificar. Así que, no más excusas.