Según Nieves Álvarez, la perfecta invitada viste de rojo y lleva gafas de sol

Cuando se trata de looks de fiesta, Nieves Álvarez es uno de los principales referentes de nuestro país. No importa si es el Festival de cine de Venecia, una gala solidaria o la ceremonia de los Premios Goya, no hay alfombra roja que se le resista. Es por eso que cada vez que pisa una nuestros ojos no pueden evitar ir directos hacia ella.