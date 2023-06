Sharon Stone, arrebatadora a los 65 con traje rojo y pelo efecto mojado

La recuperación fue larga y especialmente dura, sobre todo porque sintió que la industria del cine le dio la espalda cuando más la necesitaba. Así lo ha dejado caer en varias ocasiones y lo ha vuelto a manifestar en su última aparición pública, la cual ha tenido lugar hace tan solo unas horas en una fiesta que ha celebrado la publicación The Hollywood Reporter en la que la actriz ha ejercido como anfitriona: "Me recuperé durante siete años y no he tenido trabajo desde entonces. Cuando sucedió por primera vez, no quería decirle a nadie porque sabes que si algo sale mal contigo, estás fuera. Algo salió mal conmigo, he estado fuera durante 20 años. No he tenido trabajos. Fui una gran estrella de cine en un momento de mi vida", ha manifestado.