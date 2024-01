Bad Gyal sobre su mayor vicio: "Prefiero estar lúcida y vivir la vida al cien por cien"

En su visita al programa de televisión Bad Gyal ha desvelado también cómo se prepara la gira que arranca el próximo 2 de febrero en Barcelona y que pasará también por Madrid y Valencia. "Voy mucho al gimnasio y trato de estar 'fit' porque hago los shows en tacones y toda la musculatura tiene que estar fuerte para aguantar todo el tour", ha afirmado justo después de decir que cuida mucho su alimentación, en la cual no entran todos los alimentos. "No como ni pan ni queso, que es lo que más me gusta. La verdad es que me siento mejor cuando no como ciertos alimentos, con más energía y menos cansada", ha explicado.