Albert Rivera habla por primera vez de su relación con Malú y anuncia una sorpresa

Sin embargo, es ahora cuando el ex líder de Ciudadanos ha hablado por primera vez de su ex dando algunos detalles desconocidos hasta ahora. Cómo se conocieron, cuál es la relación con sus hijas o si está o no enamorado de nuevo fueron solo algunas de las cosas que Albert Rivera confesó tras su paso por el programa '100% Únicos', de Telecinco, y donde fue preguntado por 30 chicos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sobre varios aspectos de su vida. Y, como no podía ser de otra manera, algunos de ellos quisieron saber cosas sobre su ex, Malú, a lo que el catalán contestó con naturalidad y sin perder la sonrisa.