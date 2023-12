Albert Rivera se sincera sobre la llamativa forma de cómo conoció a Malú

Aunque los segundos que dura el avance no revelan la respuesta completa del exlíder de Ciudadanos, no es la primera vez que este habla sobre los inicios de su relación con Malú. De hecho, fue su visita al programa de Bertín Osborne por la que supimos que eran novios. "Éramos amigos ya, nos conocíamos ya [cuando empezó su relación]. Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas "esto no puede pasar" Era un lío de narices. ¡Un político y una artista... todo el mundo hablando! Pero se puede", indicó entonces.