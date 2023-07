Primera entrevista de Malú tras su ruptura con Albert Rivera: “Me da vértigo mirar al futuro”

A principios del pasado mes de junio empezaron a correr los rumores de que Malú y Albert Rivera ya no estaban juntos. De hecho, fue el colaborador de televisión Luis Rollán el que dió los primeros detalles, y al ser íntimo amigo de la cantante, supuso la confirmación que quizá le faltaba a esta historia. Además, Rollán desveló el verdadero motivo de la ruptura: "No ha habido terceras personas ni ha habido disputas. Ha habido un desgaste. Me hablan de un desgaste". Aunque, según comentó él mismo más tarde, esta erosión en la pareja no ha mermado la buena relación entre ambos: "Existe buena sintonía, no hay mal rollo. La relación de Malú con la familia de Albert es buenísima y viceversa". Aunque lo que nadie duda es que una de las principales razones por las que Malú y Albert Rivera ya no están juntos sería la enorme presión mediática a la que han estado sometidos desde que se conoció su relación.