Malú desvela el desgarrador motivo de su separación de Albert Rivera

Malú ha hablado abiertamente de su parto natural, que tuvo lugar durante la pandemia. "El parto fue horroso, estuve casi 12 horas. La niña no encajaba estaba muy cansada, incluso se paró, dió muchos sustos", comenta seria la artista. Me cambiaron de una habitación de parto preciosa y me llevaron directamente a quirófano para practicarme una cesárea, pero mi ginecólogo maravillos lo evitó. Fue duró agotador, se me reventaron todas las venas de mi cara de mi cuerpo, fue duro", dice Malú recordando ese momento tan duro.