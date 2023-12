Señalan a Malú por marcarse un "Shakira" hablando de Albert Rivera

¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Pues bien, estos comentarios tienen que ver con la teoría que circula en redes sociales sobre que la cantante parece haberse marcado un "Shakira" con una de sus últimas canciones, 'Ausente', en la que podría estar refiriñendose a su ex pareja y padre de su hija Lucía, el ex político de Ciudadanos. "Si es un Shakira, yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú".