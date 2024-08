Aciertos y errores en la relación de Alice Campello y Álvaro Morata

Lo cierto es que los rumores de que no estaban atravesando un buen momento habían aparecido en algunos medios hace meses, especialmente tras las declaraciones del futbolista hablando sobre la importancia de la salud mental: "Aparte de por mi mujer, mis hijos, mi familia, Andrés Iniesta y Bojan tienen gran culpa de que esté aquí en la Eurocopa. Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no, pero son personas que te da la vida y les doy las gracias. Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo", explicó el delantero que, un mes más tarde, anunciaba su separación.