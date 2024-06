La princesa Leonor cambia el poderoso rojo por un lencero con pedrería en el acto en solitario junto a su hermana Sofía

No ha sido suficiente ver los increíbles 'looks' que han elegido las hermanas durante la mañana, que se han atrevido a cambiar el vestuario para su acto oficial en solitario, demostrando así que ya tienen una edad en la que se pueden enfrentar a cualquier cosa que se les proponga, con mucha fuerza y ganas, como les ha enseñado su madre, la reina Letizia, que no se pierde un acto oficial a pesar de su lesión en el pie derecho.