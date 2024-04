Nuevo drama en la familia Cyrus: el gesto de Noah con Liam Hemsworth que ha dividido a los fans de Miley

Tanto es así, que en la pasada gala de los Grammy, Miley Cyrus excluyó a su padre del extenso listado de agradecimientos que dirigió a las cámaras tras hacerse con dos estatuillas por su aclamado sencillo 'Flowers'. "No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que me haya olvidado la ropa interior. ¡Adiós!", bromeaba la intérprete antes de abandonar súbitamente el escenario.