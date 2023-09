«Todo el mundo conoce la controversia que generó, pero nadie sabe lo que pasó tras las cámaras»: Miley Cyrus habla, por fin, sobre su foto más polémica

Ahora, Miley ha querido sincerarse para contar cómo vivió esos momentos: «Todo el mundo conoce la controversia que generó, pero nadie sabe lo que pasó tras las cámaras. Mi hermana pequeña, Noah, estaba sentada en el regazo de Annie y presionaba el botón de la cámara, tomando las fotografías. Mi familia estaba en el ‘set’». Además, aclara por qué llevaba un labial rojo, otro de los puntos más polémicos de la foto: «era la primera vez que llevaba un pintalabios rojo, porque Patti Dubroff, la maquilladora, pensó que sería una buena forma de diferenciarme de Hannah Montana». Lo cierto es que lo consiguió pero las reacciones no fueron, sin duda, las esperadas. La instantánea formaba parte de un reportaje con el que la revista ‘Vanity Fair’ pretendía conocer a la actriz, más allá del personaje. Fue tal el revuelo causado, que la joven Cyrus tuvo que pedir perdón públicamente por haber participado en la sesión, asegurando que se encontraba «muy avergonzada». Las disculpas no quedaron ahí, ya que desde Disney Channel, el canal en el que se emitía la serie, también quisieron pronunciarse sobre esta situación en la que aseguraban que se había manipulado «intencionadamente a una chica de 15 años para vender ejemplares de una revista». Por su parte, la fotógrafa explicó que se trataba de «un retrato sencillo y clásico, tomada con muy poco maquillaje» y que, además, le parecía,«muy hermoso». Quince años después, la cantante ha querido dar su opinión sobre este tema y explicar su punto de vista, desde la madurez que le han otorgado los años: «esta imagen es totalmente opuesta a la de la dulce estrella del pop por la que se me conocía. Por eso molestó tanto. Pero, si miro hacia atrás, me parecen unas elecciones brillantes».