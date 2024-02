La asequible crema hidratante que Miley Cyrus utiliza cuando va a una alfombra roja

Tanto que, semanas después, seguimos maravilladas con todo lo que aconteció durante aquella noche. Por ello, como editora de belleza, no he cesado en dar con los productos que hicieron que la cantante brillase (todavía más con su aparición) y, lo que no esperaba, era dar con la crema hidratante que usa antes de una alfombra roja para lucir una piel increíblemente bonita en cualquier estación del año.