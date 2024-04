La reaparición de Amaia Montero para defender a su hermana tras su paso por 'MasterChef'

"Ayer fue una noche emocionante. Estoy muy agradecida por todos los mensajes de cariño que he recibido, directos y sinceros. Lo que sin duda quiere decir que no me estoy equivocando. A mi familia por ser una piña y apoyarme. Pronto empezaré a publicar recetas para compartir con vosotr@s lo que más me gusta hacer, cocinar. Espero que me acompañéis en este viaje. Y recordad: Que nadie te diga quién eres.", reflexionaba la hermana de Amaia Montero en sus redes sociales tras este efímero pero intenso paso.