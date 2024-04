Los detalles más polémicos de la reaparición del rey Carlos III: de su baño de masas al protagonismo del príncipe Andrés

Curiosamente, parece que todavía hay hueco para el príncipe Andrés en el nuevo modelo de monarquía que ha puesto en marcha Carlos III -más reducido y con menos royals en activo- a pesar de sus escándalos. De esta forma, puede que su regreso a la vida pública se vea empeñado con el estreno inminente de una película protagonizada por Gillian Anderson y basada en el libro de la productora de televisión Sam McAlister titulado 'Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews', que se centra en la entrevista de 2019 que precipitó la caída en desgracia del príncipe Andrés.