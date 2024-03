La esperada reaparición del rey Carlos III tras el anuncio de su enfermedad en plena ausencia de Kate Middleton

La experta en Casa Real de la BBC, Helen Wade, ya advirtió hace unos días que el monarca no se encuentra de baja sino que trabaja a diario desde palacio aunque no aparezca en público, por un motivo médico que tiene que ver con sus defensas y el miedo a que se contagie. "Recibe al primer ministro y sigue haciendo sus actos oficiales, pero no multitudinarios, ya que los médicos le han dicho que tiene las defensas bajas y no puede estar con mucha gente", advirtió la periodista.