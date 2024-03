Manuela Vellés, rumbo a Hollywood: el motivo por el que es la única española invitada a los Premios Oscar 2024

Como era de esperar, la cantante y actriz está muy emocionada con la experiencia y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores: “En una semanita nos vamos a Los Oscars y ya empiezo a ponerme nerviosa. Turururuuuuú”, escribió en su perfil de Instagram hace unos días. Ahora, con todos los preparativos listos y un look ‘made in Spain’ en la maleta, Manuela se dispone ya a brillar en la alfombra roja más mediática del año. ¡Mucha suerte!