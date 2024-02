Sale a la luz el embarazo de Joana Sanz en pleno juicio contra Dani Alves

"Creo que lo que más me duele de este día es que no voy a volver a compartirlo contigo. Quedaron tantos recuerdos por construir que me frustro. A veces nos 'da palo' el momento reunión familiar sin pensar en lo afortunados que somos de tener esos momentos. Que la vida se nos pasa fugazmente y casi no nos detenemos a disfrutar de los nuestros. Todo es un 'debo' o un 'tengo' en vez de un 'quiero'. Te extraño, mamá. Perdóname por no haber podido ir a Disney con una personita que disfrazar. Volveré a encontrar mi camino, todo pasa", terminaba.