La táctica de María Pombo para no tener que pedirle perdón a Pablo Castellano

Pombo asegura que le da mucha vergüenza hablar de su vida privada con Pablo Castellano y que cada vez que lo ha hecho las palabras se han malinterpretado. Eso sí, no ha tenido reparos en hablar de otras facetas de su vida y ha reconocido, entre risas, que cuenta "su vida por narices". "Yo cuento mi vida por narices (...) Tengo cuatro: nací con una nariz, que fue mi primera nariz monísima, luego me la rompí dos veces y está mi segunda, que fue cuando dije que me tenía que operar. Años después me la operé porque no me atrevía, me quedó mal y me la volví a operar", explica.