María Pombo cumple uno de los sueños de su vida

“Soy experta en que mis cosas se sepan antes de que las cuente yo. Entiendo perfectamente que es una consecuencia de mi trabajo, pero a veces se me quita la ilusión de contar ciertas cosas. Pero bueno, son rachas que tengo, y desde hace ya un tiempo, he aprendido a aceptarlas sin agobiarme, pero sobre todo a respetar MIS tiempos sin sentir la presión de las redes. Así que… aunque mucha gente ya lo sepa hace meses, no quería dejar de contaros mi gran ilusión”, comentaba María Pombo.