Apuntamos un nuevo truco de Eva Longoria para sumar unos centímetros de altura

Esta no será la primer avez ni la última que decimos que Eva Longoria tiene un buen manejo y control del tipo de ropa que se pone para no dejar de estar fabulosa y escoger los diseños que más le favorecen. La actriz de 'Mujeres desesperadas' ha demostrado no privarse de ninguna tendencia (desde el Barbiecore, al que cada vez se van uniendo más y más famosas, a los trajes con blazer XXL y estilismos repletitos de aberturas) y también que sabe sacarse el mayor partido posible con lo que lleva puesto.