Eva Longoria demuestra que los escotes palabra de honor son atrevidos y rejuvenecedores

Concretamente, ha recibido el premio Gold Ally, que viene a destacar que es un ejemplo de "excelencia creativa, consistencia imperturbable y activismo innegable", lo cual creemos a pies juntillas, porque se trata de una de las figuras del cine más activas de la actualidad, especialmente por su faceta como productora. El caso es que para recibir un merecido galardón como este, Eva ha escogido un look a la altura que no solo no ha dejado indiferente a nadie, sino que también se posiciona como uno de los más destacados de su armario.