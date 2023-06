Salma Hayek se saca el máximo partido con un mono con top vaquero, corsetero y sugerente

¿Hay algo que le quede relativamente mal a Salma Hayek? No haría falta ni responder a esa pregunta, porque la respuestas es a todas luces un NO rotundo. Entre otras cosas, porque pocas actrices mayores de 50 años se atreven a lucir los diseños por los que se decanta la mexicana y en su armario no faltan diseños que no todas se atreverían ni siquiera a probarse. Lo cierto es que se nos vienen a la cabeza infinidad de propuestas y todas ellas son válidas para ejemplificar lo que venimos contando.