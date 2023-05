Los tres looks de alto impacto de Salma Hayek en Cannes

Algunas como como Amaia Salamanca han debutado en este certamen a lo grande, inspirándose en el estilo del viejo Hollywood y otras veteranas como Catherine Zeta-Jones saben muy bien qué es lo que les funciona y no están dispuestas a cambiarlo. En esta última categoría es en la que entra también otra habitual de esta muestra, Salma Hayek. La actriz no suele faltar a esta cita y no lo ha hecho tampoco en este 2023 que es cuando ha aparecido ante los medios en tres ocasiones con una serie de looks de alto impacto ante los que merece la pena detenerse.