Las 10 verdades universales para perder peso

Podría ser fácil comenzar diciendo que para perder peso, por todos es sabido que la verdad de verdades podría ser comer menos y moverse más. Parece simple. Las gallinas que entran por las gallinas que salen. Pero lamentablemente, las cosas no son así de fáciles. Es decir, no es del todo cierto eso de que quien no adelgaza es porque no quiere.