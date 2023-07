¿Tienes más granitos por culpa del calor? Estos trucos te ayudarán a prevenirlos

‘De ola de calor, en ola de calor... y tiro porque me toca’. Ese parece ser el mantra de este verano, ya lo avisaron los meteorólogos. Las altas temperaturas nos afectan en muchos planos de nuestra vida, desde a la hora de conciliar el sueño hasta algo tan banal como el hecho de no saber cómo vestir para ir a la oficina. Y, sin duda, una de las grandes afectadas es nuestra piel. Y es que, el calor, la humedad y el sudor son factores que afectan a la producción de grasa de nuestro rostro, ya que la piel suele congestionarse más de lo normal y, esto, tiene como efecto directo que te aparezcan más granitos de lo normal. No tienes de qué preocuparte, es algo totalmente normal y, además, hay soluciones tanto para prevenir como para combatir el acné. Aquí te contamos algunos de los mejores trucos.