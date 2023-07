¿El calor no te deja dormir? Toma nota de estos trucos

Estamos atravesando una de las primeras olas de calor que nos esperan este verano. Da igual que caiga la noche, porque las temperaturas no bajan y, dormir en estas condiciones, se hace prácticamente imposible, por mucho que tengas la mejor rutina de sueño del mundo. Hay que tener en cuenta que la tempertura óptima para lograr descansar oscila entre los 16 y los 21ºC. Así que, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Madrid a las once de la noche la media es de 27º y en ciudades, como Sevilla, de 33º, las cuentas no salen. A medida que pasa el tiempo en la cama, damos más y más vueltas, lo que hace que tengamos aún más calor. Sin embargo, existen una serie de trucos a los que puedes recurrir cuando por la ventana no entra ni una gota de aire y ya es físicamente imposible que te quites más ropa: ficha estos diez ‘tips’ que te ayudarán a descansar durante los próximos meses.