11 tratamientos de belleza para vencer la cuesta de enero

En invierno la piel necesita un plus de luminosidad y el oro es uno de esos ingredientes que aportan resplandor inmediato. Y por eso el tratamiento Tacha Shape Your Face and Neck culmina con la icónica mascarilla de oro de Mimi Luzon que utilizan las celebridades de todo el mundo para lograr mayor hidratación, tensado y luminosidad. Esta mascarilla, 24K Pure Gold Mask, potencia los efectos de este protocolo que combina radiofrecuencia y ultrasonidos para remodelar, tensar la piel y realizar un drenaje linfático en las áreas faciales. Un tratamiento completo de rejuvenecimiento facial y bienestar integral. Precio: 400 euros.