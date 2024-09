¿Eres candidata a ser una 'chica bond'? La respuesta está en tu pelo

Entre las ventajas de esta tecnología de puentes, la portavoz de Redken destaca por ejemplo la reducción de puntas abiertas, “visible desde el primer tratamiento” y Prager menciona “el mayor rendimiento y durabilidad de los tratamientos”. La duración de los efectos, aclara la portavoz de Aveda, va a depender de la condición inicial del cabello y del mantenimiento en casa. “Un tratamiento profesional (en salón) como botanical repair puede durar 3-4 semanas pero sus resultados se extienden con el uso de los productos adecuados en casa y una rutina muy específica personalizada. Pero si la persona aplica productos que no funcionan y su rutina no es corrrecta, entonces, sus efectos durarán menos. E insiste que después del tratamiento profesional es fundamental salir del salón con los productos adecuados de mantenimiento en casa y unas pautas nuevas: “Qué dejar hacer a tu cabello y que empezar hacer, desde la frecuencia de los lavados hasta cómo desenredar, minimizar el uso de herramientas térmicas o cuidar el cabello a la hora de dormir para reducir la fricción entre las hebras etc…”. Y puntualiza: los milagros no existen.