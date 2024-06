El combo perfecto para cuidar tu cabello durante tus vacaciones en la playa

El buen tiempo, el sol en nuestro rostro, el color bronceado, el olor a mar que inunda la costa que tanto nos gusta visitar en vacaciones... Se ve, se siente, el verano está en el ambiente. Y no solo debemos disfrutar de la mejor temporada del año en todos sus aspectos, también debemos protegernos para conseguir mantener un rostro y cabello digno de anuncio. Si todavía no has hecho la maleta para tus vacaciones en la playa, agarra un neceser porque te vamos a dar las claves para mantener un cabello radiante y bien cuidado.