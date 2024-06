El 'trucazo' para que la coleta no quede simple y aburrida: los sencillos gestos para un resultado elegante

A todas nos ha pasado. A veces nos cuesta crear peinados porque no somos expertas, pero buscamos tutoriales y trucos para mejorar nuestras propuestas diarias. Aun así no somos mucho de innovar y, al fin y al cabo, no experimentamos demasiado. Al final siempre optamos por llevar el pelo suelto o, como mucho, con una coleta. Pero, en cualquiera de los casos, tratamos de mejorar las técnicas y conseguir que nuestro pelo luzca su mejor versión. ¿Necesitas un truco para mejorar la coleta? Las redes sociales tienen un secreto que cambiará por completo la forma de llevar este tipo de peinados a diario.