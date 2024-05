Cómo conseguir el peinado con ondas que lucirán este verano las mujeres de más de 40 años

Un ejemplo lo hemos visto en la gala MET 2024, que siempre es una oportunidad para fichar las tendencias de belleza que llevaremos en nuestros próximos looks. No hay que dejar pasar que este tipo de eventos son la mejor plataforma para analizar aquellos peinados y cortes a los que no nos vamos a poder resistir. Y fue justo allí donde vimos a actrices como Sienna Miller o Zoe Saldaña luciendo sus melenas sueltas, peinadas con la raya al medio y con esas ondas que tanto añoramos cuando llega el verano. Quizá por eso es el peinado favorito de las mujeres de más de 40 años que, como ellas, desean refrescar su look con un toque juvenil y fácil de mantener.