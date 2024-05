Tres coletas inspiradas en Jennifer Lopez y que triunfan entre las mujeres de más de 50 años

Para las mujeres que buscan añadir un toque de dinamismo a su look, la coleta con volumen es perfecta. Este peinado no solo eleva visualmente el rostro, sino que también aporta un aire de juventud y frescura. Se logra cardando ligeramente la parte superior del cabello antes de recogerlo en una coleta media o baja. Es un estilo que combina bien con accesorios minimalistas para no sobrecargar nuestra imagen.