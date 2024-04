Jennifer Lopez vuelve a dar una lección de estilo con su último look 'comfy' por las calles de Nueva York

Sin duda es todo un icono del mundo de la moda y todos sus looks no dejan de darnos lecciones de estilo. Jennifer Lopez nunca deja de sorprendernos y es que no solo triunfa en el escenario o en alfombra roja, es que es todo un icono del ‘street style’ y sus looks diarios son dignos de ser seguidos. Solo ella consigue elevar hasta el look más sencillo, con sus combinaciones únicas y personales, y solo ella es capaz de triunfar con todo lo que se pone.