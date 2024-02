Los cuatro looks de Jennifer Lopez en Nueva York (llenos de tendencias) para anunciar su próxima gira

El mes de febrero va a ser probablemente el más especial para Jennifer Lopez en este 2024. Hoy, día 16 de febrero, la cantante estadounidense ha lanzado su noveno disco de estudio, después de una década sin presentar ningún álbum. Y aunque tal y cómo ha confesado ella misma, puede que se trate del último, 'This is Me... Now', que es el nombre que este recibe, tiene todas las papeletas de convertirse en un auténtico éxito. Este disco forma parte de un amplio proyecto que consta de tres partes en el que se documenta la vida amorosa de Jennifer Lopez, en la que evidentemente se incluye su relación con Ben Affleck. Junto al repertorio de las trece canciones que lo componen, la artista ha estrenado también un documental-musical en Prime Video, ¡y su próxima gira!