El perfume sólido y los pasos para aplicarlo que son la clave para oler bien todo el día (incluso en verano)

Desde los famosos 'sticks' que son muy cómodos de aplicar hasta los que vienen en pequeños botes de formato viaje, este tipo de perfumes son perfectos por lo cómodos que te resultará llevarlos en el equipaje para tus escapadas veraniegas. Pero no solo duran más y son más fáciles de transportar, sino que también su precio es bastante más económico en comparación con el al resto de fragancias que hay en el mercado. Esto se debe a que no necesitan una concentración tan alta de la fragancia para obtener los resultados que deseas. Por si aún no has echado un vistazo a la variedad de olores y formatos que existen te dejamos una lista de nuestros perfumes sólidos favoritos para este verano: