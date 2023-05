Este es el aroma ideal para tu hogar, según tu horóscopo

Los productos de The Ritual of Karma, de Rituals, con loto y té blanco, entusiasmarán a los Piscis. Además de inspirar positividad, buena energía, equilibrio y serenidad, huelen a verano, y a los nacidos y nacidas en la primavera les fascina el buen tiempo y todo lo que lo recuerde. Hay distintos productos para el hogar de The Ritual of Karma, según el formato que prefieras: barritas aromáticas 250 ml (29,90 euros); minibarritas 70 ml (15,90 euros), velas aromáticas (22.90 euros), fragancias en spray, etc.