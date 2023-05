Este es el truco para que tu perfume dure más tiempo y que se ha hecho viral en TikTok

Seguro que en más de una ocasión te has cruzado con alguien con un olor increíble y te has preguntado qué perfume utilizará. También es cierto que no a todas las personas nos dura el mismo tiempo y que depende, entre otras cosas, del tipo de piel que tengamos. Por eso, el sueño de conseguir una fragancia que aguante todo el día con la misma intensidad que en la primera aplicación es posible.