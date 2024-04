Así te sientes, así te perfumas (y viceversa) ¿Cómo pueden afectar las fragancias a tus emociones?

Los cambios de tiempo afectan también a la pituitaria. Por ejemplo, se hace mucho más sensible con el calor y por eso, explica Pintado, tendemos a usar algo más ligero y composiciones asociadas a un momento refrescante o que su olor prolongue el momento de la ducha, del agua. Por el contrario, en los días más fríos de invierno, nos suele apetecer llevar perfumes más envolventes. Un perfume que nos transmite calidez en invierno, es posible que en verano no lo soportemos. “A mí, personalmente, me encantan los perfumes muy orientales y amaderados, y los uso en invierno, Pero en verano me asfixian”. Te diría que un 99% de las personas solemos cambiar de perfume cuando llega el verano o el invierno.