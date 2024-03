Los 11 mejores perfumes de mujer con olor a limpio

No obstante, para Marta Tamayo, fundadora de le Secret du Marais, 'boutique' de perfumes y cosmética de autor, el olor a limpio, como tal, no existe, “ya que cuando algo está limpio no huele”. Dicho esto, corrobora que puesto que los aromas están íntimamente ligados a nuestros recuerdos, en nuestra mente el olor a limpio suele asociarse a una camisa blanca o unas sábanas de algodón o lino recién lavadas, al olor a jabón de Marsella, a aromas frescos, a la sensación de suavidad de una toalla al salir de la ducha… Y confirma que son muchos los clientes que llegan a la tienda pidiendo fragancias con olor a limpio, “las suelen describir como aromas con olor a jabón o a bebé, lo que en realidad quiere decir con olor a las colonias clásicas con las que nos perfumaban cuando éramos niños, como Nenuco o S3”.