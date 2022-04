Gracias a Selena Gomez sabemos qué corte de pelo queremos esta primavera

Su cambio de look a capas y con flequillo es fresco, rompedor y genial para conseguir volumen, ¡no puede gustarnos más!

María Aguirre

¿Pensando en darle un nuevo aire a tu melena? Es muy probable que con la llegada de la nueva estación te hayan entrado unas repentinas ganas de pedir hora en la peluquería con el fin de probar con uno de los tonos de moda como el castaño, que es el que marca la pauta, o simplemente necesitas sanear un poco las puntas. En ambos casos la decisión no puede ser más acertada. Pero también puede ser que, por fin, te hayas atrevido a ir un paso más allá y probar algo completamente distinto como ha hecho Selena Gomez.

La actriz y cantante, que tiene previsto estrenar en el mes de junio la segunda temporada de la serie de Disney+ Only murders in the building, no tiene miedo a experimentar con su cabello y ha decidido hacerlo una vez más con un corte que se presenta perfecto para esta temporada. Uno a medio camino entre los bautizados como "shaggy" y "slice bob" que es genial para quienes buscan ganar un extra de frescura y volumen.

"Es una versión del corte Bob que juega con capas y longitudes para ir acortándose cerca del rostro y así dar sensación de densidad. De esta manera, enmarca la cara aportando frescura", explica Carlos Fernández, experto de Franck Provost, sobre el slice bob.

Este corte destaca por la manera en la que propone desfilar el cabello y no falla para quienes, como Selena Gomez, tienen el pelo fino y rostro redondeado. "Lo ideal es intentar que la zona delantera se vea con una medida de Bob y de las orejas hacia atrás se vea otra medida distinta, esta vez con un desfilado. Además, no debemos olvidar que este corte puede tener muchas capas, todo al gusto de cada persona", recuerda Alberto Sanguino, de Llongueras, quien apunta que "da igual el tipo de cabello que tengas (liso, rizado u ondulado), este corte es perfecto para cualquier tipo de pelo".

El poder de una melena capeada

Ese juego de distintos largos es el que hace que entre también en la categoría de lo que se conoce como un corte shaggy por ese puntito de rebeldía que impone y que se enfatiza aún más con elementos como el flequillo que le ha añadido Selena Gomez. De esta manera, añade textura y gana en versatilidad porque puede ser lucido de muchas maneras y que el aspecto cambie de manera sorprendente. Es más, como reconoce Carlos Fernández de Franck Provost, "apenas lleva peinado" y eso, unido a la escasez de cuidados y mantenimiento que requiere, es la clave de su éxito.